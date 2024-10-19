«Для нас обоих этот брак является первым»: новый муж Юлии Липницкой сделал вынужденное заявление

Хореограф Дмитрий Михайлов написал в своем блоге, что впервые делает вынужденное объявление в связи с женитьбой на олимпийской чемпионке по фигурному катанию Юлии Липницкой и рождением их общего ребенка.

Новость о свадьбе и беременности спортсменки стала неожиданной, так как все считали, что чемпионка все еще замужем за фигуристом Владиславом Тарасенко, который был мобилизован в конце 2022 года и до настоящего времени находится в зоне СВО.

«Да, мы с Юлей поженились. И для нас обоих этот брак является первым. У нас недавно родился замечательный ребенок, и это настоящее счастье! Мы спокойно рассказали бы про это тогда, когда посчитали бы нужным», — написал Михайлов в соцсети.

По данным СМИ, несколько недель назад у пары родился сын, он стал вторым ребенком для 26-летней Юлии. В браке с Тарасенко у нее родилась дочь Каталина, которой сейчас четыре года.

Ранее сообщалось, что в начале 2024 года Липницкая рассталась с Тарасенко и уже летом вышла замуж за Михайлова. Свадьба прошла в закрытом формате на Рублевском шоссе.