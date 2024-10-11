«Для начинающих актрис — просто гуру»: объявлено об «охоте» на Бондарчука после новостей о разводе с женой

Возможный развод режиссера Федора Бондарчука обсуждают уже не первую неделю. Пока постановщик не комментирует слухи, а подробностей появляется все больше. Высказаться по этому поводу решил и Андрей Житинкин. Он заявил, что теперь на его коллегу началась «охота».

По словам режиссера, об отношениях с Бондарчуком мечтают многие молодые артистки. Они хотят через него пробиться в большое кино.

«Бондарчук, безусловно, для начинающих актрис — просто гуру. И поэтому охота только началась!» - поделился Житинкин в шоу «Хватит слухов!» на «Центральном телевидении».

Андрей Альбертович отметил, что, если Федор Бондарчук и Паулина Андреева действительно расстались, то произошло это, вероятно, из-за творческих разногласий. Он подчеркнул, что «стычки» по работе у них возникали часто. Поэтому не исключено, что один из таких конфликтов привел к разрыву отношений.

В окружении режиссера тоже отрицают, что развестись Паулина решила из-за измены мужа. Роман с Бондарчуком не подтверждает и его предполагаемая новая возлюбленная Софья Синицына.

Ранее Софья Синицына заявила, что ей все равно на слухи о ее романе с Федором Бондарчуком.