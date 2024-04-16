«Для молодежи она является бабушкой, которая когда-то пела»: в Госдуме высказались о Пугачевой

Артистка Алла Пугачева – «бабушка, которая когда-то для кого-то пела». Она точно не является кумиром для современной российской молодежи.

Соответствующее мнение выразил первый зампредседателя комитета ГД по культуре Александр Шолохов.

Депутат в разговоре с РИА Новости отметил: Пугачева не является для молодежи «даже тем, кого стоит слушать».

При этом парламентарий не стал отрицать, что в определенные времена некоторые граждане были покорены творчеством певицы, в ее репертуаре были «талантливые вещи». При отсутствии большого числа звезд Пугачева была популярна.

При этом ситуацию с Пугачевой он назвал примером того, когда длительное восхваление привело «к абсолютной потере реальности».

Напомним, 15 апреля певица праздновала юбилей, ей исполнилось 75 лет. В этот день вышел фильм журналистки Ксении Собчак, в котором многие знаменитости высказывались о Пугачевой положительно. Так, тренер Татьяна Тарасова назвала певицу «потрясающим человеком» и «большой настоящей звездой». Она призвала относиться к Пугачевой как к звезде, «которая украшает нашу страну». Тарасова осудила тех, кто хочет присвоить исполнительнице статус иноагента. Тарасова сочла это «идиотством».