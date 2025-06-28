«Для меня ты — настоящая королева»: Анастасия Волочкова спровоцировала слухи о новом романе

Анастасия Волочкова, заявившая об отсутствии достойного ее избранника, подогрела слухи о новом романе. На одном из недавних шоу балерины «Одержимость» продюсер Георгий Иващенко публично признался ей в чувствах. Об этом сообщает StarHit и публикует соответствующие кадры.

Георгий Иващенко не только поддержал артистку на мероприятии, но и вручил ей корону конкурса «Королева Москвы и Московской области», назвав самой главной балериной страны.

«Настя, страна наградила тебя званием заслуженной артистки России, а для меня ты — настоящая королева. Я долго думал, как подкрепить мое отношение к тебе. И вот сегодня хотел бы присвоить тебе почетный титул. <…> Так что с сегодняшнего дня Настя — королева русского балета», — заявил продюсер.

В ответ на признания Анастасия Волочкова назвала себя «примой-балериной всея Руси» и отметила, что Георгий Иващенко является ее хорошим другом.

«Георгий — позитивнейший человек, люблю таких. Я уже прима-балерина всея Руси, меня дети знают. Я давно уже самая настоящая народная артистка. Хотя к званиям отношусь спокойно. Гера, я тебя обожаю и с радостью примерю корону. Я человек без комплексов», — высказалась балерина.

Продюсер восхитился трудом и стойкостью Анастасии Волочковой, которая идет вперед, несмотря на непрекращающуюся критику. Он назвал танцовщицу «примером для всех девушек» и заявил, что «гордится» стоять с ней на одной сцене.

«Ты одержима танцами, балетом. Ты не боишься говорить с людьми через искусство. Уверен, что народное звание ждет тебя впереди. Главное, что в моем сердце есть ты. Я вижу, как тебя пытаются обидеть, но ты идешь вперед, несмотря ни на что. Ты все ярче сияешь», — подчеркнул Георгий Иващенко.

Громкие слова смутили артистку, которая лишь отметила: «Ты уже мой король».

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