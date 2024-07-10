«Для меня она предатель Родины»: Елена Вяльбе высказалась о провокации Аллы Пугачевой

Президент Федерации лыжных гонок России (ПФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об антироссийской провокации Аллы Пугачевой в соцсетях и назвала уехавшую сначала в Израиль, а потом на Кипр певицу предателем Родины.

«Будет Пугачева иноагентом или нет — не важно. Для меня она предатель Родины, которая ее воспитала, вырастила и дала возможность зарабатывать огромные деньги», — сказала Вяльбе в беседе с порталом Sport24.

Она призвала СМИ меньше говорить о Пугачевой и пиарить провокационные заявления. По мнению главы ПФЛГР, Алла Борисовна скажет что-то, а потом месяц наслаждается комментариями о себе. Самое плохое для уехавших артистов, по словам Вяльбе, если о них перестанут вспоминать.

При этом спортсменка подчеркнула, что всегда относилась с большим уважением к таланту исполнительницы хита «Арлекино».

«Но как только она сказала, что мы все здесь быдло… Интересно, как я должна относиться потом к Пугачевой?» - задалась вопросом Вяльбе.

Напомним, в своем блоге Алла Пугачева опубликовала пост с фотографией женщины с ребенком из киевской больницы и подписала: «Бог терпелив, но всему ему предел». При этом она умолчала, что во двор лечебного заведения упала сбившаяся с курса украинская ракета ПВО.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что признать Пугачеву иностранным агентом будет не так просто.