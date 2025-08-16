«Для меня он — это первый аборт, подлость и унижение»: почему экс-жена Василия Шукшина так и не простила его

Бывшая жена Василия Шукшина даже спустя 60 лет так и не смогла простить актера, жизнь с которым стала для нее адом. Лидия Чащина призналась, что все годы брака терпела измены и насилие мужа и сделала от него аборт.

В жизни Василия Шукшина было две Лидии, и с обеими он не мог разорвать связь на протяжении нескольких лет. С 1964 по 1967 год актер жил с Лидией Чащиной, но параллельно состоял в отношениях с Лидией Федосеевой. Эта «двойная связь» продолжалась несколько лет, а артист метался между двумя женщинами, пока не решил остаться со второй.

В 1964 году звезда фильма «Калина красная» женился на Лидии Чащиной. Для девушки это был первый брак и серьезная любовь. Вместо штампа в паспорте Василий Шукшин тогда предложил избраннице обменяться клятвами в верности на крови, и она согласилась. Но это не скрепило их союз, а вместо любви и верности актриса получила издевательства и измены супруга. Писатель часто прикладывался к спиртному и поднимал на жену руку в порыве ревности.

«Любовь Шукшина — это измена и драки. <…> Для меня Шукшин — это первая рюмка водки, первая сигарета, первая оплеуха, первый аборт, первая подлость и унижение, с которыми я столкнулась в жизни. От нашего почти пятилетнего брака с Василием Шукшиным не осталось ничего материального: ни детей, ни имущества, ни писем, ни даже совместных фотографий…» — приводит слова Лидии Чащиной Проза.ру.

Все три года брака с артисткой Василий Шукшин метался между ней и Лидией Федосеевой и регулярно издевался над супругой. Окончательно ситуация накалилась, когда Лидия Чащина забеременела. Понимая, что отношения уже не спасти, актриса решилась на аборт, а муж не стал ее отговаривать. Однако затем артист обвинил жену в предательстве, посчитав, что она ждала ребенка от любовника: «И вдруг он мне заявляет: «А ты не от меня была беременна». Я повернулась и ушла».

Это стало последней каплей, и Лидия Чащина решила уйти от Василия Шукшина и при расставании порвала его письма и совместные фото, бросив клочья в лицо актеру. Сам он после разрыва ушел к Лидии Федосеевой, от которой у него родились две дочери. Артистка так и не простила экс-супруга, причинившего ей много боли: «Мне этот человек не сделал ничего хорошего. <…> Я никогда не поверю ни одной женщине, что она была счастлива с Шукшиным».

