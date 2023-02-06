«Для меня номер один»: 47-летняя Тина Канделаки разоткровенничалась о втором муже

Телеведущая и журналистка Тина Канделаки 6 февраля публично обратилась к мужу в честь важного события. Сегодня ее второй супруг Василий Бровко празднует 36-летие.

«Для меня ты номер один, и нет даже номера два», - написала Канделаки под совместным фото, на котором супруг обнимает ее.

Журналистка призналась, что мир с Бровко «стал ярче и увлекательнее в тысячу раз, как будто кто-то зажег 1000 лампочек в комнате». По мнению 47-летней телеведущей, они «срослись мозгами».

Говоря о «дорогом и любимом муже», Канделаки заявила: «Я никогда не встречала другого мужчину, с которым хотела бы быть».

В комментариях продюсер Яна Рудковская пожелала их паре «счастья и любви на долгие годы».

Ранее сообщалось, что у Канделаки и Бровко появился ребенок. По слухам, пара воспользовалась суррогатным материнством. Официальной информации о появлении младенца нет.