«Для меня это важный пункт»: Юлия Пересильд рассказала, чем ее покорил Михаил Тройник

Актриса Юлия Пересильд благодаря фильму «Вызов» не только побывала в космосе, но и нашла свою новую любовь. Оказалось, что ее отношения с Михаилом Тройником, который сыграл в драме супруга героини, не являются пиар-ходом. В актере Юлию привлекла честность, пишет The Voice.

Пересильд, снявшаяся в нашумевшей картине, до сих пор находится на волне успеха. Она продолжает продвигать фильм и помогает ему становиться одним из самых кассовых в истории отечественного кинопроката.

В перерывах между работой актриса уделяет внимание не только дочкам, но и новому возлюбленному Михаилу Тройнику. Сначала многие полагали, что роман пары — не более чем пиар-акция. Однако вскоре стало известно, что артисты встречаются по-настоящему.

В беседе с журналистами Пересильд рассказала, чем ее покорил Михаил. Оказалось, что актрису привлекла в мужчине одна крайне важная черта.

«Он покорил своей честностью. Миша бесхитростный, по-своему сложный, мы очень разные, но в нем нет злобы, он не обманщик. Для меня это важный пункт», — рассказала Юлия.

Также Пересильд назвала себя сложным человеком. Но при этом, по словам артистки, Тройник принимает ее со всеми минусами и плюсами.

Ранее Михаил эмоционально обратился к возлюбленной в день ее рождения. Актер поделился снимками Юлии и трогательно их подписал.