«Для меня это смешно»: Юлия Меньшова высмеяла женщин за 50, пытающихся молодиться

Юлия Меньшова высказалась о женщинах, которые чрезмерно стараются выглядеть моложе своих лет. 55-летняя телеведущая считает, что зрелые дамы не могут составить конкуренцию 20-летним девушкам.

Журналистка назвала комичными попытки 50-летних женщин молодиться.

«Когда женщина за 50, я сейчас говорю о себе, надевает пуш-ап лифчик, обтягивающее короткое платье, демонстрирующее невероятную красоту ног, делает себе попу или идет ее качать в фитнес-зале — для меня это смешно», — заявила дочь Владимира Меньшова в интервью стилисту Алеко.

По мнению Юлии, попытка угнаться за молодыми девушками обречена на провал. Естественность не подделаешь, считает она.

Меньшова подчеркнула разницу между естественным уходом за собой и радикальными методами преображения. Журналистка призналась, что старается хорошо выглядеть, но без фанатизма и желания конкурировать с кем-либо.

Юлия убеждена: чрезмерное стремление к молодости свидетельствует о проблемах с самооценкой и неприятии собственного возраста. Телеведущая призвала женщин сосредоточиться на естественной элегантности, а не гнаться за недостижимым идеалом.

Ранее Юлия Меньшова назвала «низкопробный» контент на ТВ «потребностью» людей.