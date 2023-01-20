«Самая любимая парочка»: Наташа Королева и Игорь Николаев воссоединились

Когда-то Наташа Королева и Игорь Николаев считались самой красивой парой отечественного шоу-бизнеса. Но, к сожалению, в начале 2000-х годов молодые люди развелись и стали строить счастье по отдельности. Теперь Королева в крепком любовном союзе с Тарзаном, а Николаев — с Проскуряковой. Тем не менее эти факты нисколько не смущают общество, которое все еще надеется на воссоединение экс-супругов.

На днях Наташа и Игорь появились вместе на съемках передачи «Сегодня вечером». Певица удивила публику откровенным платьем с глубоким декольте, которое явно вскружило голову музыканту. Поговаривают, Николаев постоянно засматривался на роскошные формы артистки. Все это породило в Сети новый повод для обсуждения.

«"Как он смотрит на нее, чувства явно никуда не ушли", "Может, дадут друг другу еще один шанс", "Самая любимая парочка"», — высказались фолловеры.

Но, кажется, слова о воссоединении Королевой и Николаева так и останутся фантазией россиян.

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