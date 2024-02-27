«Для меня это было шоком»: композитор Влади рассказал о неожиданной выходке Пугачевой

Композитор и поэт Олег Влади сотрудничает со многими звездами российского шоу-бизнеса. Он взаимодействовал со Светланой Лободой и Аллой Пугачевой. Влади рассказал об интересном случае, который произошел во время работы с Примадонной.

С Пугачевой Влади познакомился осенью 2012 года, когда Примадонна готовилась к «Рождественским встречам». Он попросил стилиста Алишера, с которым сотрудничала артистка, показать свой музыкальный материал. Певица ничего не выбрала для себя, но передала музыку, лежащую у нее давно без текста. Это была история о женщине, которая осталась одна в новогоднюю ночь. Влади помог доработать текст, ставший песней «Вот и все».

Музыкант привел и другой интересный случай, связанный с Примадонной. Он назвал ее человеком, который очень заботится о людях и понимает, что авторская работа крайне важна.

За песни для Аллы и ее дочери, Кристины Орбакайте, Влади не хотел брать денег. Лучшей наградой для него было то, что легенда эстрады согласилась взять его песню. Но композитору позвонила юрист артистки и попросила прислать паспортные данные и реквизиты банковского счета для оформления музыкального договора.

«Я завел счет в первом попавшемся мне банке и отдал реквизиты юристу. Спустя время я решил этот счет закрыть. Но придя в банк я обнаружил, что на этом счету лежат деньги и источник их поступления — индивидуальный предприниматель Пугачева Алла Борисовна. Для меня это было шоком», — цитирует поэта портал PROZVEZD.

Ранее Олег Влади обвинил в мошенничестве Светлану Лободу. По словам музыканта, певица подделала документы, чтобы лишить его авторских прав на хит «А может, к черту любовь». Известно, что в настоящий момент Влади обратился в полицию.