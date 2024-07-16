«Для меня было испытанием»: застрявшая в лифте продюсер «Брата 3» рассказала подробности случившегося

Супруга режиссера фильма «Брат 3», продюсер Юлия Переверзева оказалась одной из застрявших в лифте московского роддома. Сразу после происшествия женщина родила дочь, которую назвали Верой. Актриса рассказала подробности случившегося.

Юлия и Валерий Переверзевы воспитывают двух дочерей — Варвару и Василису. Однако супруги решили стать родителями в третий раз. Беременность протекала нормально, и актриса вела достаточно активный образ жизни. Но в мае ребенок перевернулся в животе тазом вниз.

Будущую маму наблюдали врачи и давали ей рекомендации по родам в таком положении ребенка. Юлия уже готовилась к кесарево сечению, но за две недели до родов супруг продюсера решил провести съемку для будущего полнометражного фильма. В тот день случилось чудо: ребенок перевернулся в правильное положение после четырех часов нахождения в воде.

Неделю назад Переверзева попала в роддом со схватками, которые вскоре прекратились. Врачи решили оставить пациентку под наблюдением. 15 июля утром Юлия и другие роженицы пошли к лифту, чтобы попасть в родовое отделения. Тогда он и застрял.

Она отметила, что в лифте было душно, поэтому жена режиссера села на пол, чтобы стало прохладнее.

«Провести 50 минут в закрытом лифте лично для меня было испытанием. Это был первый раз, когда я застряла в лифте», — рассказала Юлия в разговоре с Voice.

Продюсер боялась, что останется там надолго и начнет рожать прямо в лифте, но после женщин спасли. Когда Юлия вышла из него, она расплакалась, а после оказалась в родовом отделении. Спустя три часа появилась на свет дочь, которую решили назвать Верой. В такой важный момент с артисткой был ее супруг, который всячески поддерживал жену.

Ранее также сообщалось, что одна из пациенток начала рожать в заблокированном лифте. На некоторое время в кабине погас свет, и будущие мамы боялись находиться в таких условиях.