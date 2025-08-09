«Для меня Андрюша никуда не ушел. Я с ним беседую»: Иван Краско так и не смог смириться со смертью сына

9 августа ушел из жизни народный артист России Иван Краско. Судьба страдавшего онкологическим заболеванием актера была тяжелой с самого рождения: он потерял родителей, а затем пережил собственного сына. Артист признавался, что продолжал общаться с наследником и после его смерти. Об этом сообщает Kp.ru.

Мать Ивана Краско скончалась, когда ему было всего 10 месяцев, а в возрасте пяти лет мальчик остался круглым сиротой — ушел его отец, который не смог оправиться после смерти жены.

«Мама Настенька умерла в 1931 году, мне был год, и нас воспитывала мама отца — баба Поля. Мама же умерла из-за глупого случая: ее в предплечье укусила муха, она расчесала, пошла в баню, — заражение крови, надо ампутировать руку. Она отказалась, потому что я у нее был грудной, как брать на руки? И умерла. А отец запил с тоски и умер через три года», — рассказывал актер.

Будущий актер смог стойко перенести все выпавшие на его долю испытания – он также пережил Великую Отечественную войну и ужасы Блокадного Ленинграда. Иван Краско признавался: «Я не воспринимал войну как что-то очень тяжелое, был приучен бабой Полей стойко все переносить». Но была в жизни артиста и другая личная трагедия, с которой ему пришлось мириться до конца дней. В 2006 году старший сын актера Андрей внезапно умер от сердечной недостаточности, ему было всего 48 лет.

Иван Краско признавался, что так и не смог смириться с утратой и продолжал «беседовать» с покойным сыном.

«Для меня Андрюша до сих пор никуда не ушел. Я часто с ним беседую, как ни странно, он до сих пор нам помогает. <…> На могиле в Комарово у Андрюши фотография, с которой он с ухмылкой смотрит на мир. Так, будто спрашивает: «Что? Маетесь еще там?» Кажется, что годы он переложил на меня, чтобы я что-то доделал», — делился артист.

В одном из интервью актер рассуждал о смерти и не скрывал: он мечтает встретиться с родными после кончины.

«Если все-таки есть загробный мир, где собрались мои родные и друзья, мне будет гораздо проще появиться в их компании», — заявлял Иван Краско.

Напомним, народный артист России скончался 9 августа в возрасте 94 лет от осложнений, вызванных инсультом и онкологическим заболеванием желудочно-кишечного тракта. По трагическому стечению обстоятельств это случилось накануне дня рождения его покойного сына.

