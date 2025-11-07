«Для этого есть родители»: продюсер Виктор Дробыш рассказал о своем участии в воспитании внуков

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш признался, что недолюбливает звездные династии. В беседе с Пятым каналом на 30-летии «Русского Радио» заслуженный артист РФ объяснил, что по этой же причине он предпочитает «не грузить» внуков по поводу выбора будущей профессии.

По словам продюсера, он считает себя плохим дедушкой.

«Я не принимаю участие в воспитании внуков. Считаю, для этого есть родители», — объяснил он.

При этом Дробыш заявил, что если когда-нибудь одна из внучек решится связать свою жизнь с шоу-бизнесом и попросится «под его крыло», он попытается ее от этого отговорить.

«Но, если хочет, конечно, пусть будет. Мне кажется, не надо никому навязывать свои желания. Самое ненавистное — династии», — заключил композитор.

Ранее мы писали, что в семье Виктора Дробыша случилось пополнение. Продюсер стал дедушкой в пятый раз — его невестка, певица Александра Гуркова родила сына.