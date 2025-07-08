«Может быть, не сразу»: адвокат Жорин заявил, что у брата Блиновской есть шанс отстоять имущество

Александр Останин, брат Елены Блиновской, может лишиться своего имущества из-за долгов сестры. Мужчина уверяет, что все нажил сам, а родственница не имеет отношения к его состоянию. Сайт «Страсти» узнал у адвоката Сергея Жорина, каковы шансы ответчика в суде, где решится этот вопрос.

В беседе с журналистами Останин заявил, что за все время Елена перевела ему лишь 19 рублей. Больше, по словам мужчины, он ничего от блогерши не получал. В связи с этим Александр не понимает, почему его квартиры и счета хотят использовать для погашения миллиардного долга Блиновской.

Сергей Жорин в беседе с нами рассказал, что видел ролик с братом Елены, в котором он рассказывает о своей ситуации. По словам адвоката, если все то, что говорил мужчина, соответствует действительности, то шансы на победу в суде есть. Самому Жорину заявления Останина кажутся правдивыми.