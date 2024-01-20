«Для артиста важно иметь тыл»: почему популярный в 90-х Влад Сташевский пропал с радаров

Илья Резник предположил, что популярный в 90-х Влад Сташевский ушел со сцены из-за жены. Об этом сообщает mk.ru.

Исполнитель хита «Позови меня в ночи» обрел свою популярность в 1990-х, но в один момент он перестал заниматься музыкой и пропал с радаров. Некоторые коллеги считают, что всему причиной стала смерть продюсера Юрия Айзеншписа, благодаря которому Влад прославился.

Однако поэт-песенник Илья Резник думает, что дело в семейных проблемах Сташевского.

«Если жена бросила тебя и оказалась барахольщицей, то появляется трагедия. А для артиста очень важно иметь тыл и поддержку человека, который смотрит с тобой в одну сторону», – отмечает он.

Влад Сташевский прожил 6 лет в браке с дочерью владельца «Лужников» Владимира Алешина. По словам миллионера, пара развелась из-за разных взглядов на мир.

«Возможно, эти семейные обстоятельства, коллизии и влюбленности и превалировали в его случае с Владом», – предположил Илья Резник.

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