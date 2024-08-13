Длинные сережки, макияж и платье: зятя Владимира Машкова заметили в женском образе в США

В Сети распространилось фото американского зятя актера Владимира Машкова. Мужчина вышел в свет в женском платье и с макияжем. Снимок опубликовал Telegram-канал «Самые СЛИВки».

Несколько лет назад наследница Машкова Мария вышла замуж за Александра Слободяникова, с которым переехала в США. Муж актрисы является востребованным музыкантом, а также не последним человеком в киноиндустрии. Он пробует себя в качестве режиссера. Кроме того, Александр активно ведет социальную жизнь. Так, вместе с женой он участвовал в забастовках сценаристов в Америке.

Для шествия кинематографист выбрал весьма эпатажный образ, который теперь обсуждают в Сети. Он появился на публике в женском платье и при полном макияже. На голове у него блистала диадема, а в ушах длинные сережки. Глаза Александр предпочел скрыть за солнцезащитными очками.