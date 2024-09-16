Длинноногая блондинка: кем является новая муза мужа Наташи Королевой Тарзана

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, нашел новую музу. Ею оказалась блондинка с длинными и стройными ногами Олеся Бословяк. Супруг артистки запечатлел ее на своей картине. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Танцор и избранник исполнительницы хита «Желтые тюльпаны» известен не только как артист, но и художник. Он любит рисовать, имеет свою комнату для этого и даже открывал выставку картин. Наташа Королева во всем поддерживает мужа, а он часто показывает свои творения в соцсетях.

На днях Сергей опубликовал фото с полотном, на котором изобразил миловидную блондинку, обнимающую коня. Рядом с картиной позировала девушка, которая была моделью для Сергея. Источник отмечает, что это бывшая участница группы «Мобильные блондинки» и модель Олеся Бословяк. Известно, что она давно замужем, но это не смущает подписчиков Глушко.

Поклонники убеждены, что девушка с длинными ногами позировала мужу Королевой, а значит проводила с ним много времени наедине.

«Наташа в курсе, что Сережа с такой красоткой время проводил? Она же ему позировала однозначно», «Эффектная женщина, а Тарзан – отличный художник», «На месте Королевой я бы закончила с этими музами», — пишут в комментариях.

Сергей и Наташа редко отвечают на замечания фанатов, а только публикуют счастливые фото.

Ранее мы писали о том, что невестка Королевой вышла на связь после «атаки» журналистов на квартиру ее семьи. Напомним, что недавно наследник Тарзана и Наташи Архип сыграл свадьбу с избранницей. Представители прессы желали получить дополнительную информацию по поводу мероприятия.