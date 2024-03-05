DJ Smash стал отцом во второй раз и раскрыл пол ребенка

Музыкант Андрей Ширман, известный публике под псевдонимом DJ Smash, рассказал о рождении сына. Он поделился радостной новостью в соцсетях.

Звезда сообщил, что у него родился сын, хотя имя малыша пока остается в тайне. Его возлюбленная, модель Анастасия Кривошеева, выразила благодарность врачам за их профессионализм и призналась, что процесс родов проходил у нее «с улыбкой на лице».

«04.03.2024 с твоим днем рождения, сынок, мы тебя очень-очень ждали. Теперь официально я — мать дракона», — поделилась Кривошеева.

В комментариях под постом пары поздравлениями обрушились их коллеги, поклонники и друзья, включая комиков Михаила Галустяна, Александра Ревву, Марину Кравец, журналистку Лауру Джугелию, певицу Анну Шульгину и актрису Наталью Рудову.

Напомним, что Ширман и Кривошеева начали свои отношения в 2011 году, а в 2020 году у них родилась дочь, которую они назвали Серафимой.

В декабре 2022 года DJ Smash вспомнил забавную историю из своей прошлой жизни, когда он едва не сыграл свадьбу, работая аниматором. По его словам, в один из новогодних праздников он выступал в роли Деда Мороза. Во время его выступления к нему подошла девушка и предложила жениться на ней. Ширман отметил, что она хотела выйти замуж не за него, а за сказочного персонажа.

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