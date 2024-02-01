DJ Smash призвал наказать радиоведущих, «сливших» его неизданную песню

Ведущие утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио» Калинин и Райтраун отстранены от работы после конфликта с DJ Smash (настоящее имя — Андрей Ширман). О неприятной ситуации рассказал сам артист в своем микроблоге.

Выяснилось, что радиоведущие включили в прямом эфире песню MIU MЯU, которая должна войти в новый альбом Ширмана. Примечательно, что премьера композиции была намечена на 2 февраля, однако по неизвестной причине ведущие шоу «1+1» захотели презентовать ее широкой аудитории на день раньше.

После случившегося музыкант разместил в соцсетях обращение, в котором в агрессивной манере призвал руководство радиостанции разобраться в ситуации. Артист также обвинил радиоведущих в срыве промо-кампании пластинки.

Позднее представители «Европейской медиагруппы», в которую входит «Новое Радио», отметили, что ведущие отстранены от эфира на неопределённый срок «до выяснения всех обстоятельств».

Ранее стало известно, что DJ Smash готовится стать отцом во второй раз.