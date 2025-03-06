DJ Smash поздравил своего друга Эдриана Броуди с «Оскаром» и показал общие фото

«Поздравляю от души своего невероятно талантливого друга с премией «Оскар», как лучший актер (уже дважды). Не передать словами, как мы рады за тебя, дорогой друг», – написал Ширман и добавил смайлики-сердечки.

На кадрах диджей и актер позировали в хорошем настроении и расслабленных позах. Они обнимались на ковровой дорожке, слушали музыку на яхте, веселились на концерте и ели на борту частного самолета. У поклонников сложилось впечатление, что мужчины действительно очень хорошо и близко общаются.

Броуди пока не прокомментировал публикацию Андрея.

Ранее мы писали о том, что гости «Оскара» почти не прикасались к шампанскому за 11 тысяч долларов и черной икре. Все роскошество в итоге досталось персоналу.