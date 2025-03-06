Все досталось персоналу: гости «Оскара» почти не прикасались к шампанскому за 12 тысяч долларов и черной икре

Организаторы вечеринки на «Оскаре» пожаловались, что гости мероприятия даже не обратили внимание на богатый стол, подготовленный для них. В итоге вся элитная закуска и дорогостоящий алкоголь достались персоналу, передает The Sun.

По информации СМИ, тот вечер на «Оскаре» прозвали очень странным. Все дело в том, что актеры практически не ели и не пили. К концу ночи 70% всех бутылок с алкоголем были закрыты. Гости даже не обращали внимание на сверхдорогое Armand de Brignac Brut Rosé Methusalem, которое стоит 12 000 долларов за бутылку.

То же самое касается и элитных закусок. 150 фунтов омара стоимостью 50 тысяч долларов и огромное количество икры, которая обошлась организаторам в 180 тысяч долларов, остались не тронуты.

Ранее сообщалось, что актер Юра Борисов получил подарки от организаторов «Оскара». Они потратили на них 19 млн рублей.