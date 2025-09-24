Дизайнерский теплоход и элитный алкоголь: сколько рэпер Гуф заплатил за празднование дня рождения

Рэпер Гуф масштабно отметил свой день рождения. Праздник посетили многие друзья именинника, и чтобы их удивить, он потратил около 4 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, простой ресторан Гуфа не интересовал. Он хотел собрать гостей на дизайнерском теплоходе. Его аренда на 5 часов обошлась артисту в 1,5 млн рублей. Также немало денег ушло на еду. Рэпер организовывал фуршет, на котором были закуски, а также дорогой алкоголь. Отмечается, что он потратил на напитки и еду около 1,5 млн рублей.

Из развлечений на теплоходе Гуф предусмотрел только диджея. Ему и техническому персоналу он заплатил 300-400 тысяч рублей. На вечеринке зачитывал рэп Баста, но его выступление было бесплатным, так как он давно дружит с именинником. К слову, на торжестве также были замечены HammAli & Navai и Алена Водонаева.

Напомним, что сам Гуф в середине сентября объявил о своем уходе со сцены. Он дал прощальный концерт в Екатеринбурге.

Ранее экс-жена Гуфа Айза прокомментировала его расставание с возлюбленной.