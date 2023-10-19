Дизайнер раскрыла стоимость свадебного платья дочки Валерия Меладзе

Инга, дочь певца Валерия Меладзе, вышла замуж. На знаменательном событии девушка была в платье, споры о котором длятся до сих пор. Некоторым показалось, что наряд мог бы быть более изысканным. Дизайнер Аника Керимова в беседе с mk.ru заявила, что, несмотря на всю скромность, стоимость такого свадебного атрибута может составлять миллион рублей.

Специалист, в отличие от комментаторов в Сети, высказалась в защиту Инги. Керимова считает, что платье было далеко не дешевым, как на первый взгляд могло показаться. Фасон вещи очень понравился дизайнеру тем, что выгодно подчеркивает преимущества невесты, а также изящно скрывает недостатки. За такое произведение модельного искусства дочь Валерия Меладзе могла отдать миллион рублей, заявила Аника.

Мягкость платья, которую отметили некоторые комментаторы, может говорить о том, что оно сделано из шелка. При этом данный материал, по словам дизайнера, всегда придает ощущение роскоши и изыска, даже несмотря на то, что способен мяться.

Ранее стало известно, что Валерий Меладзе провел вечер в компании бывшей жены на свадьбе дочери. Нынешняя супруга не смогла присутствовать на торжестве из-за неприязни.