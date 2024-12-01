Дизайнер отсудил 50 тысяч рублей у Андрея Кончаловского за форму зубных щеток. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Дизайнер из Москвы Александр Белов на протяжении нескольких лет разрабатывал дизайн зубных щеток, которые он позже начал выпускать под своим брендом. Средства гигиены производил только один завод в Москве и только по заказу создателя щеток.

Однако зайдя в аптеку «Планета здоровья», 25% которой принадлежит режиссеру Андрею Кончаловскому, Александр увидел точные копии его щеток, которые выпускались под другим брендом. В итоге автор оригинальных щеток обратился с иском в суд. Он заявил, что его уникальный дизайн своровали.

Суд встал на сторону Белова, удовлетворив компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Также аптекам, принадлежащим Андрею Кончаловскому, придется уничтожить весь контрафактный товар.

Ранее мы писали о том, что на саксофониста Игоря Бутмана подали в суд из-за долгов по квартире.