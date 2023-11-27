Дизайнер Логинов ответил на критику свадебного платья жены Петрова

Дизайнер Дмитрий Логинов ответил критикам свадебного платья жены актера Александра Петрова. Напомним, в минувшую субботу он сыграл свадьбу с 22-летней Викторией Антоновой.

Публику не впечатлил образ невесты: полупрозрачная юбка и спущенные рукава показались многим слишком откровенными. Интернет-пользователи решили, что платье не подходило к эпатажному наряду мужа – он появился в черном костюме с надписью на спине Саша+Вика.

Логинов сообщил, что получил заказ на создание платья за три недели до торжества. Сначала команда дизайнера обсуждала детали образов и потом принялась за пошив. Платье невесты создали за 10 дней. Логинов уверяет, что именно такое хотела невеста.

По мнению дизайнера, «платье Виктории – олицетворение нежности, невинности».

«Если какой-то там «публике» кажется иначе – пусть она говорит и думает, что хочет», - подытожил Логинов в ответ на критику. Его слова приводи сайт «7Дней.ru».

Ранее актриса Кристина Асмус посмеялась над свадьбой Петрова.