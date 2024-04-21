Денис Майданов призвал не критиковать победу Стаса Михайлова на «Шансоне года»

Певец Денис Майданов назвал коллегу по сцене Стаса Михайлова «большим артистом» и призвал не осуждать его победу на премии «Шансон года — 2024».

«Нельзя осуждать чужую победу, она получена на жилах, большим трудом. Тем более, когда человек попадает на свою аудиторию, которая истосковалась по такому герою», — отметил Майданов в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что многие считали шансон, который исполняет Михайлов, для разбитных разведенок и женщин в шиньонах. Однако, по мнению Дениса, так могли говорить только «глупцы».

Как подчеркнул Майданов, попадание Михайлова в свою аудиторию «безупречно и прекрасно», так как исполнитель снискал не только огромную любовь женщин по всей стране, но и уважение многих мужчин.

Ранее Стас Михайлов высказал свое мнение о коллегах, которые, находясь за границей, критикуют родную страну. Не называя конкретных имен, он отметил, что эти артисты «на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги». После этого эмигрировавшая в Израиль Алла Пугачева нецензурно обозвала Михайлова, а также заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию». Несмотря на высказывания певицы, Стас поздравил ее с 75-летием.