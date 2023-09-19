«Диснеевская принцесса»: как выглядит внучка Владимира Киселева, которая покоряет мир моды

Внучка медиамагната Владимира Киселева пробует себя в модельном бизнесе. 16-летняя Елизавета ведет непубличный образ жизни и занимается изучением иностранных языков. Девушку с ангельской внешностью прозвали «диснеевской принцессой».

Красавица живет в Италии и свободно говорит на трех языках, а также изучает латынь и древнегреческий. Она мечтает покорить мир моды и демонстрирует кадры с фотосессии. Елизавета была в Москве, где приняла участие в интересной съемке.

«Очень интересно было принять участие в фотосессии в именно в столице. Тут очень много профессионалов. Интересно было посотрудничать с российскими визажистами, стилистами, фотографами», – поделилась впечатлениями девушка, но о личной жизни рассказывать не стала.