«Диснеевская принцесса»: как выглядит внучка Владимира Киселева, которая покоряет мир моды
16-летняя внучка Владимира Киселева пробует себя в модельном бизнесе.
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Внучка медиамагната Владимира Киселева пробует себя в модельном бизнесе. 16-летняя Елизавета ведет непубличный образ жизни и занимается изучением иностранных языков. Девушку с ангельской внешностью прозвали «диснеевской принцессой».
Красавица живет в Италии и свободно говорит на трех языках, а также изучает латынь и древнегреческий. Она мечтает покорить мир моды и демонстрирует кадры с фотосессии. Елизавета была в Москве, где приняла участие в интересной съемке.
«Очень интересно было принять участие в фотосессии в именно в столице. Тут очень много профессионалов. Интересно было посотрудничать с российскими визажистами, стилистами, фотографами», – поделилась впечатлениями девушка, но о личной жизни рассказывать не стала.
Напомним, что у Владимира Киселева четверо детей: дочери Зоя и Светлана, а еще сыновья Юрий и Владимир.
Ранее мы писали о том, что внучка Ларисы Долиной съехала из квартиры певицы. Александра Миончинская пообщалась с журналистами и объяснила свой выбор.