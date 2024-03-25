Дирижёр Михаил Голиков оказался без документов после теракта в «Крокусе»

Художественный руководитель и главный дирижёр Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества Михаил Голиков рассказал, как ему удалось спастись во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Музыкант находился в составе участников концерта.

По словам мужчины, услышав выстрелы, он незамедлительно покинул сцену и выбежал на улицу. При этом его вещи и документы остались в зале и гримерных помещениях.

После произошедшего Голикову пришлось обращаться в полицию, чтобы оформить справку об утере паспорта, сообщает портал 78.ru.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные люди открыли прицельный огонь из автоматов по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». По предварительным данным, в результате погибли 137 человек, в том числе трое детей, более 180 пострадали.

Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал, как ему удалось спастись. Он отметил работу менеджера концертного зала Софии Мейер, о которой ранее также сообщил шоумен Сергей Светлаков. По словам комментатора, сначала девушка помогла заблокировать все двери из лож, чтобы не дать террористам возможности выйти из зала, а после скомандовала идти за ней.