Директор Юры Шатунова назвал причину появления слухов о свадьбе с вдовой певца

Аркадий Кудряшов, бывший директор солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, прокомментировал скандальное заявление продюсера Андрея Разина о скорой свадьбе вдовы артиста Светланы Шатуновой и рассказал, кому принадлежат права на творчество умершего певца.

Ранее проживающий в США Разин сообщил, что Кудряшов собирается жениться на Светлане, чтобы закрепить за собой все права на товарный знак «Юрий Шатунов» и песни покойного артиста.

В беседе с Kp.ru Кудряшов опроверг предстоящую свадьбу и назвал Разина «больным человеком», который постоянно публикует в своих соцсетях «сенсационные новости», а после удаляет. Он подчеркнул, что все права на творчество Юрия Шатунова принадлежат его вдове Светлане.

«Дело в том, что Разин каждый раз придумывает что-то новое, а потом удаляет. Но у нас собралась уже огромная папка, и там такое — волосы дыбом встают от его фантазий!» — заключил Кудряшов.

Ранее мы писали, что 17 октября в концертном зале Crocus City Hall запланирован масштабный концерт, посвященный 50-летнию покойного солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. В нем должны были принять участие многие отечественные звезды, однако они стали переживать за свою безопасность из-за угроз, поступающих от Разина.