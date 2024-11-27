Директор ТНТ Тина Канделаки объяснила, почему Comedy Club невозможно закрыть

Директор ТНТ Тина Канделаки заявила, что Comedy Club невозможно закрыть. Она объяснила, что проект стал движением и частью жизни.

«Comedy Club невозможно закрыть, потому что Comedy Club — это не название, не передача, это движение… Это даже часть жизни, как песни Басты, как "Фабрика звезд"», - сказала Канделаки в интервью ТАСС.

Директор ТНТ рассказала, что проект решили сделать «более народным», а также безопасным. По ее словам, креативный продюсер шоу Гарик Харламов предложил из каждой программы делать событие. Однако с продюсерской точки зрения это непросто, признает Канделаки. Создатели предложили каждый выпуск приглашать гостей: юмориста Евгения Петросяна, актера Сергея Бурунова и т.д.

«И честно говоря, мне было даже интересно, как они смогут это все сделать, потому что это продюсерски сложно», - добавила Канделаки.

Ранее директор ТНТ прокомментировала связь рэпера Natan с блогером Лерчек и певицей Бьянкой. Она призвала следить за собой.