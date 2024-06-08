Директор Театра Сатиры Игорь Берлин покинул свою должность. Об этом сообщает ТАСС.

Глава московского департамента культуры Алексей Фурсин сообщил о перестановках в Театре Сатиры. Он объявил, что директор Игорь Берлин покинет свой пост. Также вместо Юрия Кравцова новым директором «Современника» назначен Владимир Машков.

«Мы благодарны Юрию Анатольевичу и Игорю Эдуардовичу за плодотворную работу. Рассматриваем их возможное сотрудничество с нашим департаментом уже в другом статусе», — заявил чиновник.

Фурсин также добавил, что вопросы о сохранении коллектива останутся на усмотрение новых директоров.

Ранее мы писали о том, что театральный режиссер Константин Богомолов рассказал о своем отношении к уехавшим из России артистам. Он заявил, что испытывает брезгливость по отношению к знаменитостям, которые негативно высказываются о происходящем в России.