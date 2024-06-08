Константин Богомолов признался, что испытывает брезгливость по отношению к Андрею Макаревичу*

Художественный руководитель Театра Романа Виктюка Константин Богомолов признался, что с брезгливостью относится к артистам, которые высказываются о России в негативном ключе. Об этом режиссер заявил в беседе с агентством РИА Новости.

На Петербургском международном экономическом форуме супруг Ксении Собчак заявил, что ему все равно на дальнейшую судьбу таких артистов, как Андрей Макаревич* (признан иностранным агентом на территории РФ).

«Мне, честно говоря, абсолютно все равно, что произойдет с Андреем Макаревичем* или еще с кем-то из этих людей», – отмечает он.

Худрук Театра на Малой Бронной добавил, что испытывает брезгливость по отношению к знаменитостям, которые негативно высказываются о происходящем в России.

Также Константин Богомолов рассказал журналистам, что русский театр сейчас как никогда нуждается в энергичных молодых режиссерах.

«Русский репертуарный театр – это мощнейший организм, которому нужны новые кадры. У нас очень много театров. коллективов, актеров. Конечно, для того чтобы заполнять эти площадки, нужны профессионалы», – утверждает он.

Ранее мы писали, что дочь покойной Анастасии Заворотнюк поделилась трогательными снимками из семейного архива.

*признан иностранным агентом на территории РФ