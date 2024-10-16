Директор певца SHAMAN подтвердил регистрацию бренда «Я русский». Об этом сообщает Lenta.Ru.

Журналисты узнали о регистрации SHAMANом бренда «Я русский». Согласно данным, под именем бренда могут появиться водка, салоны красоты, кафе и рестораны, продукты питания, одежда, ювелирные изделия, игрушки для взрослых, а также медицинские товары, приложения, косметика и многое другое.

Пока сам певец никак не комментировал намерения зарегистрировать бренд из названия его одноименной песни. За него это сделал директор Антон Коробков-Землянский.

«Подтверждаю», — заявил он.

Никаких подробностей о том, какие именно товары или услуги будут продавать под новым брендом, директор певца не раскрыл.

Ранее мы писали о том, что SHAMAN высказался о сравнении с Надеждой Кадышевой и Надежой Бабкиной.