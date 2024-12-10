Директор Пьера Нарцисса женится: раскрыты подробности свадьбы с участием Лолиты

Певицу Лолиту могут пригласить в качестве ведущей на свадьбу директора Пьера Нарцисса Сергея Дворцова. Торжество планируется 3 июня 2025 года.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Торжество будет двухдневным и пройдет в Москве. На второй день пара планирует улететь в Дубай и отпраздновать там.

На празднование в столицу Дворцов хочет пригласить африканских артистов в память о Пьере Нарциссе. Также он решает, кто будет вести свадьбу. Продюсер хотел бы пару ведущих – на 2-3 часа каждого.

«Я бы очень хотел видеть в качестве ведущей или звездного гостя Лолиту Милявскую, мы с ней знакомы, я её обожаю. Ну а на роль второго ведущего- Андрея Малахова или Андрея Разыграева…», - сообщил продюсер.

Дата свадьбы выбрана неслучайно – 3 июня день памяти деда. И сам Дворцов родился 3 числа. Говорит, что с точки зрения астрологии это самая благоприятная дата в его случае. В день своего рождения 3 декабря он понял окончательно, что хочет жениться на своей возлюбленной.

Избранницу продюсера зовут Юлия. Дворцову еще предстоит сделать предложение – важное событие пройдет после Нового года на закрытом мероприятии.

«Я хочу ей сделать подарок в виде картины, на которой будут изображены наши портреты и наши руки, а на её пальце будет обручальное кольцо», - поделился Дворцов.

Ранее Лолита жаловалась на пьяных фанатов, которые пришли на концерт. Из-за неадекватной аудитории сольник едва не сорвался.