Директор Пьера Нарцисса женится: раскрыты подробности свадьбы с участием Лолиты
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Певицу Лолиту могут пригласить в качестве ведущей на свадьбу директора Пьера Нарцисса Сергея Дворцова. Торжество планируется 3 июня 2025 года.
Подробности узнал сайт mk.ru.
Торжество будет двухдневным и пройдет в Москве. На второй день пара планирует улететь в Дубай и отпраздновать там.
На празднование в столицу Дворцов хочет пригласить африканских артистов в память о Пьере Нарциссе. Также он решает, кто будет вести свадьбу. Продюсер хотел бы пару ведущих – на 2-3 часа каждого.
«Я бы очень хотел видеть в качестве ведущей или звездного гостя Лолиту Милявскую, мы с ней знакомы, я её обожаю. Ну а на роль второго ведущего- Андрея Малахова или Андрея Разыграева…», - сообщил продюсер.
Дата свадьбы выбрана неслучайно – 3 июня день памяти деда. И сам Дворцов родился 3 числа. Говорит, что с точки зрения астрологии это самая благоприятная дата в его случае. В день своего рождения 3 декабря он понял окончательно, что хочет жениться на своей возлюбленной.
Избранницу продюсера зовут Юлия. Дворцову еще предстоит сделать предложение – важное событие пройдет после Нового года на закрытом мероприятии.
«Я хочу ей сделать подарок в виде картины, на которой будут изображены наши портреты и наши руки, а на её пальце будет обручальное кольцо», - поделился Дворцов.
Ранее Лолита жаловалась на пьяных фанатов, которые пришли на концерт. Из-за неадекватной аудитории сольник едва не сорвался.