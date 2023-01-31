Директор Пьера Нарцисса написал заявление в полицию на его «любовницу»

Директор умершего исполнителя Пьера Нарцисса Сергей Дворцов написал заявление в полицию на певицу Ксению Грин. Она называла себя «любовницей» музыканта.

Дворцов обратился в правоохранительные органы по поводу угроз со стороны Грин. Сообщения от нее содержали пожелание смерти.

Кроме того, Грин стала обвинять директора Нарцисса в том, что он «споил» певца.

Девушка уже трижды привлекалась к административной ответственности. На этот раз ей грозит уголовное наказание, пишет МК.

Ранее сообщалось, что семья Нарцисса выиграла у Грин суд. С «любовницы» взыскали 40 тыс. рублей в их пользу.