Директор Паши Техника заявил, что предчувствовал его смерть в больнице Таиланда

Директор Паши Техника заявил, что предчувствовал его смерть в Таиланде. Марк Яровный рассказал про борьбу за жизнь артиста в Telegram-канале.

5 апреля в больнице Таиланда ушел из жизни Паша Техник. Тело рэпера уже доставили в Москву. По словам Марка, незадолго до кончины Паши у него было плохое предчувствие: он знал, что больше не увидит артиста живым. В личном блоге Марк поблагодарил друга за поддержку, который вместе с ним пытался спасти рэпера.

«Спасибо, Лех, что поддержал меня и полетел. Я еще как-то сказал ему, у меня предчувствие, что мы увидим Пашу живым в последний раз... Так и случилось, к большому несчастью», — высказался представитель артиста.

По словам Марка, в Таиланде было почти невозможно спасти Пашу — там другая страна и иной уклад жизни. Ни привезенные лекарства из России, ни особое питание не улучшили состояние Техника.

Теперь Марк занимается похоронами своего подопечного.

«Мы возвращаемся в Москву, сделав все возможное и невозможное в стране, где совсем иной вид на жизнь, культуру и так далее, чем в России. Лекарства, питание которые мы привезли в Таиланд, тоже оказались бессильными. В общем, вышло, как вышло. Далее церемония прощания и захоронение. Это худшая моя поездка за всю жизнь. А был я много где», — резюмировал он.

Ранее Паша Техник в предсмертном интервью рассказал о похоронах и завещании. Подробности читайте в этой новости.