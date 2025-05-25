Директор Паши Техника усомнился в создании рэпером картины за 10 млн рублей

Картина покойного рэпера Паши Техника ушла с молотка за 10 млн рублей. Однако работа, как выяснилось, может не иметь прямого отношения к артисту. Об этом заявил его директор Марк Яровный в беседе с Kp.ru.

Оказалось, что Марк не знает о создании Павлом картины, которая стала предметом обсуждения в Сети. Он допустил, что объект искусства мог быть доработан другими людьми, тогда как Техник лишь немного приложил к нему свою руку. По мнению Марка, артист только нарисовал контуры.

«Я ничего не знаю об этом. Может, ему просто дали карандаш или маркер в руки и он нарисовал какие-то контуры. А потом все это до ума довел другой человек. Ну, и преподнесли это, как его картину. Просто от самого Паши я ничего об этом не слышал», — рассказал Яровный.

Ранее сообщалось, что в отношении бывшей жены Техника возбудили уголовное дело. Ее обвинили в клевете.