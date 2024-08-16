Директор Наташи Королевой перенесла ротавирус во время поездки с певицей в Сочи. Об этом сообщает Prozvezd.

Этим летом российские знаменитости активно отдыхали в России, в основном в Сочи. Однако не для всех отпуск прошел спокойно. Так, Наташе Королевой пришлось ехать в больницу вместе со своим директором.

Как выяснили журналисты, в Сочи директор Наташи Королевой Марина Наринская подхватила ротавирус. В итоге до больницы на скорой помощи ее сопровождала певица.

Напомним, Наташа Королева ранее рассказывала, что во время отдыха в Гагре к ее знакомой приезжали медики. Тогда она отказалась раскрывать диагноз, заявив о том, что с ее подругой все в порядке.

Наташа Королева — известная российская певица, на ее счету десятки хитов, таких как: «Желтые тюльпаны», «Синие лебеди», «Маленькая страна».

Ранее мы писали о том, что Наташа Королева не явилась на суд по делу об убийстве Игоря Талькова.