Директор модельного агентства рассказала, как Дибров до Полины стремительно женился на другой модели из Ростова

Директор ростовского модельного агентства Елена Степура вспомнила, как ведущий Дмитрий Дибров до Полины женился на другой модели из Ростова. Она также отметила, что у пары было две свадьбы – в Москве и на ее родине.

В окружении семьи говорят, что Дмитрий дал Полине имя и обеспечил публичность. Также жену Диброва обвиняют в пластике.

Степура утверждает, что «никакой пластики не было и нет» и у Полины «все свое».

Она вспомнила, как после конкурса в Москве Дибров просил номер телефона Полины. Номер не дали, но по своим каналам он «пробил» контакт и стал общаться с девушкой.

Полине было 17 лет – Степура говорит, что она оказалась не готова к браку. Дмитрий женился на другой модели.

«Словно назло Полине», - сказала Степура сайту Kp.ru.

Брак продлился меньше года.

«Наверное, понял, что ему нужна только Полина. Дибров не просто ухаживал — он покорил всю семью Наградовых», - говорит руководитель агентства.

Она также рассказала, что после того, как Дмитрий сделал предложение, Полина пришла к ней с вопросом, как быть. Она стояла перед выбором – участвовать в конкурсе «Ростовская красавица» или выходить замуж, модель выбрала семью.

Дибровы поженились в 2009 году, сыграли две свадьбы.

«Вообще, в их истории все было красиво. Думаю, Полина была счастлива», - сказала Степура.

Ранее сообщалось, что ведущий намерен судиться с ней за виллы, счета и троих детей.