Директор мебельной фирмы, с которой судится Ивлеева, прокомментировал новый иск. Об этом сообщает Kp.ru.

Неделю назад стало известно, что Настя Ивлеева подала очередной иск к мебельной фабрике, которая должна была изготовить для нее шкафы в гардеробную. Ранее суд уже вынес решение по аналогичному иску блогерши, присудив ей 6 тысяч рублей компенсации.

Видимо, это решение не устроило Ивлееву, поэтому она вновь подала в суд с требованием вернуть 1,1 миллиона рублей аванса.

По словам директора фирмы, Дмитрия Ларичкина, о новом иске он узнал из СМИ.

«Я не понимаю, что она опять от нас хочет. Считаю, что суд поставил справедливую точку. Я пока даже не в курсе деталей дела. Сейчас в этом разбираются юристы. К Анастасии я нормально отношусь. Не поддерживаю травлю в ее адрес», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что кинокомпания требует с Ивлеевой около 5 млн за отказ сняться в сериале.