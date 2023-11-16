Директор Леонтьева объяснил, почему певец даст концерты не раньше 2024 года

Певец Валерий Леонтьев может дать новые концерты не раньше 2024 года. Об этом сообщил его концертный директор Борис Чигирев.

С чем связано такое решение, он рассказал сайту News.ru.

По словам Чигирева, выступлений в ближайшее время не будет – пока артист «не намерен» давать концерты, рассказал представитель.

«Может быть, в следующем году, в юбилейный год», - сообщил Чигирев.

При этом от корпоративов певец не отказывается, но если будут «интересные предложения».

Напомним, в марте 2024 года Леонтьеву исполнится 75 лет. Артист пропал со сцены после событий 2022 года. Он отправился в США – в Майами у артиста есть дом. Он обосновался за границей с женой.

На сайте Леонтьева нет информации о концертах в России или за рубежом.

Ранее Чигирев высказывался об эмиграции и концертной деятельности исполнителя. По его словам, певец не в силах выдерживать большие нагрузки в силу возраста.