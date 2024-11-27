Директор Леонида Якубовича прокомментировал его скандальный уход с «ЧБД»

Директор Леонида Якубовича назвал его уход с «ЧБД» частью сценария. Об этом сообщает NEWS.ru.

На днях в соцсетях шоу «ЧБД» появился видео анонс нового выпуска, в котором снялся ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович. На опубликованных кадрах видно, как артист покидает студию шоу, а в подписи говорится, что съемки закончились скандалом.

Ни сам Якубович, ни создатели шоу никак не комментировали происходящее на кадрах. Однако ясность внес директор артиста Табриз Шахиди. По его словам, беспокоиться не стоит, ведь это — часть сценария.

«Нет, это была замечательно разыгранная сценка. На то они и юмористы. Спасибо», — прокомментировал ситуацию он.

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