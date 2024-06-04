Директор «Ленкома» Марк Варшавер отреагировал на уход Франдетти с должности главного режиссера театра

На пресс-конференции, посвященной премьере спектакля «Кабаре Пушкин», стало известно, что главный режиссер «Ленкома» Алексей Франдетти покидает свой пост. Эту новость прокомментировал директор культурного учреждения Марк Варшавер и заявил, что постановщику нужен свой театр.

По словам Варшавера, Франдетти необходимо место, где он будет полноправным хозяином, поэтому он не расстроился, узнав о его увольнении. Он также подчеркнул, что «Ленкому» нужен режиссер, который будет любить ставить спектакли классических авторов.

«Я с радостью воспринял это решение: оно не только его, но и руководителей города, понимающих, что драматический театр разрушить легко, но лучше этого не делать. Я не сомневаюсь, что Алексей Борисович найдет себя в каком-нибудь театре, где он будет полновластным хозяином», - цитирует слова Марка Варшавера mk.ru.

К слову, у Алексея был трехгодовой контракт с театром, но он расторгнул его на год раньше. Новым местом работы режиссера станет Театр Эстрады.

Ранее Марк Варшавер рассказал о конфликте в Театре Сатиры после смерти Александра Ширвиндта.