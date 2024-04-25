Директор «Кукрыниксов» заявил, что погром на могиле Горшенева устроили «подонки»

Концертный директор группы «Кукрыниксы» Игорь Гудков заявил, что погром на могиле фронтмена группы «Король и Шут» Михаила Горшенева устроили «подонки». Он высказался об инциденте на Богословском кладбище в беседе с РЕН ТВ.

Напомним, что на днях стало известно о погроме на могиле знаменитого «Горшка» из «Короля и Шута». В соцсетях появились кадры, на которых виден беспорядок около памятника певцу, неизвестные разбили лампадки и разбросали цветы, кроме того нарисовали символы на портрете звезды. Устроивших погром установить пока не удалось.

«К сожалению, на могилах многих известных рок-музыкантов происходят разные вещи по всему миру. Не все любящие, бывают какие-то подонки», – высказался концертный директор группы «Кукрыниксы».

Игорь Гудков убежден, что данный инцидент можно считать настоящим хулиганством «по всем статьям». Он пояснил, что причастных должны привлечь к ответственности.

После случившегося фанаты коллектива создали петицию с просьбой установить на могиле камеру и обеспечить на кладбище регулярное патрулирование. Ранее мы писали о том, что около могилы рокера Михаила Горшенева после погрома установили камеру. Ожидается, что она начнет работать уже сегодня, 25 апреля.