Директор Хлебниковой отреагировал на информацию о проблемах певицы с сердцем, об этом сообщает News.ru.

26 ноября в прессе появилась информация о том, что Марину Хлебникову положили на обследование. Звезда вызвала врачей после того, как она поранила ногу у себя дома. Якобы, у певицы врачи обнаружили серьезные проблемы с сердцем: аритмию и ишемическую болезнь.

Кроме того, сообщалось, что знаменитость вынуждена принимать таблетки, которые помогают ей бороться с болью в суставах.

Концертный директор артистки Данила Прайс опроверг эту информацию и заявил, что Хлебникова прямо сейчас находится на концерте.

«Я не знаю, откуда появилась информация о ее якобы "серьезных проблемах" с сердцем. Это все очень странно. Сейчас мы находимся в Питере, Марина Арнольдовна сидит в гримерке и готовится к выступлению», - рассказал он.

Прайс добавил, что звезда не собирается подавать в суд на Telegram-канал, распространивший эту информацию.

«Интересно, что канал, который опубликовал эту информацию, даже не привел никаких доказательств. Над ситуацией просто посмеялись. Я думаю, что позже мы просто выпустим видеообращение касаемо этой темы», - рассказал директор певицы.

Ранее мы писали о том, что пострадавшая в страшном пожаре Марина Хлебникова показала, как выглядит сейчас.