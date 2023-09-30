Директор Бориса Моисеева рассказал, кому отошла московская квартира певца

Директор Бориса Моисеева рассказал, что квартира певца досталась ему, об этом сообщает Woman.ru.

Спустя год после смерти Бориса Моисеева снова встал вопрос о разделе имущества певца. Напомним, сразу после ухудшения состояния исполнителя, в прессе начал мелькать его брат Маркс Толкач, который заявлял, что собирается претендовать на наследство Моисеева.

После смерти певца, Толкач собирался прилететь в Москву из Канады, где он живет уже очень давно. Однако ни на похоронах, ни на судах по разделу имущества брат исполнителя так и не появился. Позже стало известно, что он отказался от идеи делить наследство с другом и директором Бориса Моисеева Сергеем Горохом.

В итоге элитная квартира певца на Краснопролетарской улице досталась Гороху. Он рассказал, что сейчас в доме идет активный ремонт.

«Я занимаюсь тем, чтобы навести порядок в костюмах Бориса, делаю помещение под его наряды. На следующий год Борису Михайловичу исполнилось бы 70 лет. Эти наряды будут задействованы», — объяснил он.

Отдельно Горох отметил, что Маркс Толкач не прилетел даже на открытие памятника брату, которое состоялось накануне.

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