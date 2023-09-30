Директор Бориса Моисеева рассказал, кому отошла московская квартира певца
Директор Бориса Моисеева рассказал, что квартира певца досталась ему.
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Директор Бориса Моисеева рассказал, что квартира певца досталась ему, об этом сообщает Woman.ru.
Спустя год после смерти Бориса Моисеева снова встал вопрос о разделе имущества певца. Напомним, сразу после ухудшения состояния исполнителя, в прессе начал мелькать его брат Маркс Толкач, который заявлял, что собирается претендовать на наследство Моисеева.
После смерти певца, Толкач собирался прилететь в Москву из Канады, где он живет уже очень давно. Однако ни на похоронах, ни на судах по разделу имущества брат исполнителя так и не появился. Позже стало известно, что он отказался от идеи делить наследство с другом и директором Бориса Моисеева Сергеем Горохом.
В итоге элитная квартира певца на Краснопролетарской улице досталась Гороху. Он рассказал, что сейчас в доме идет активный ремонт.
«Я занимаюсь тем, чтобы навести порядок в костюмах Бориса, делаю помещение под его наряды. На следующий год Борису Михайловичу исполнилось бы 70 лет. Эти наряды будут задействованы», — объяснил он.
Отдельно Горох отметил, что Маркс Толкач не прилетел даже на открытие памятника брату, которое состоялось накануне.
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