Директор Ангелины Вовк прокомментировала новости об обострении хронического заболевания у 81-летней телеведущей

Директор 81-летней телеведущей Ангелины Вовк опровергла то, что она попала больницу. Светлана Торгало рассказала, что информация об ухудшении состояния здоровья артистки не соответствует действительности. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В СМИ и социальных сетях распространились новости о том, что Ангелину Михайловну госпитализировал в Москве. По данным источников, у нее обострились хронические заболевания. Однако, как заверила представитель Вовк, ничего подобного не происходило. По ее словам, телеведущая здорова и продолжает работать – народная артистка проводит занятия в университете для студентов.

Сама Ангелина Михайловна комментарии о своем состоянии здоровья прессе не дает.

Напомним, что информация о госпитализации Ангелины Вовк была опубликована 28 февраля. Сообщалось, что, кроме хронического заболевания, у нее появились проблемы с бронхами.

Ранее 81-летняя Ангелина Вовк раскрыла неожиданный рецепт молодости. Она заявила, что знает несколько народных средств, помогающих женщинам дольше выглядеть красивыми.