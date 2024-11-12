Директор Александра Серова рассказал, почему певец вышел в спортивном костюме на концерте в Балашихе

Певец Александр Серов выступал на концерте в Балашихе в спортивном костюме, потому что ему разрешили зрители. Об этом сообщил директор артиста Александр Федорков.

Его комментарий приводит Пятый канал.

«Он попросил разрешения у зрителей, они ему разрешили выступать в таком виде», - сообщил Федорков.

По словам представителя артиста, Серов извинился перед публикой. В день концерта у певца была температура, он плохо себя чувствовал.

«Если бы он переоделся в сценический костюм, то окончательно бы слег, так как на сцене дуло», - добавил директор Серова.

12 ноября стало известно, что здоровье народного артиста России улучшилось. Как пишет ТАСС, певец идет на поправку.

Ранее Серов выступил на дне рождения журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Артист отыграл часовую программу бесплатно.