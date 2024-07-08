«Диплом достался с большим трудом»: жена Малинина раскрыла, чем их дочь Устинья займется после лондонского колледжа

Дочь певца Александра Малинина Устинья продолжит обучение в Королевском колледже музыки в Лондоне. 23-летняя девушка перешла в магистратуру.

Об этом на своей странице сообщила мать Устиньи Эмма Малинина.

«Устинья училась четыре года на отлично, а сейчас переходит в магистратуру в своей же консерватории», - поделилась супруга певца.

По словам матери, несколько лет назад дочь «благодаря чутью» выбрала этот колледж.

«Не зря! В 2021 году его признали лучшей консерваторией мира, и по сей день это так», - написала Эмма.

Она рассказала, что из ста человек на курс принимают только 18. Устинья училась в группе из 11 человек. Мать призналась, что диплом дочери ей «достался с большим трудом». Она «переживала, не спала», присутствовала на конкурсах и поддерживала Устинью.

Впереди у девушки должна состояться свадьба с избранником по имени Зак. Ни дата, ни место торжества пока не раскрываются.

Ранее сам певец Александр Малинин высказался об окончании дочерью колледжа в Лондоне.